В России отказались реабилитировать генерала вермахта Шмидта

Верховный суд России отказал в реабилитации генерал-полковника вермахта Шмидта

Верховный суд (ВС) России признал законным отказ в реабилитации генерал-полковника вермахта Рудольфа Шмидта, осужденного на 25 лет лагерей Военным трибуналом СССР за военные преступления на территории страны. Об этом РАПСИ сообщили в пресс-службе суда.

В решении ВС говорится, что Шмидт не подлежит реабилитации.

Он участвовал в Первой мировой войне, оккупации территорий Польши, Франции и Нидерландов. Во время нападения на СССР Шмидт командовал танковым корпусом в составе группы армий «Центр». За военные успехи его наградили Рыцарским крестом с дубовыми листьями.

Весной 1943 года он был отстранен от командования с переходом в резерв. Суд на основании результатов психиатрической экспертизы признал его невменяемым. В 1947 году Шмидта арестовали советские власти и через пять лет он получил 25 лет лагерей за военные преступления на территории СССР. В 1956 году Москва передала его властям ФРГ, после чего на родине его освободили от наказания.