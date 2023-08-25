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21:35, 25 августа 2023Мир

Союзники Украины испугались затягивания вооруженного конфликта

Bloomberg: союзники Украины обеспокоены затягиванием вооруженного конфликта
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Pixabay

Союзники Украины недовольны неудачами ходом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выражают обеспокоенность из-за возможного затягивания вооруженного конфликта, сообщает Bloomberg.

«Союзники Украины сейчас обеспокоены тем, что война перерастает в длительную битву, поскольку надежды на то, что силы Киева добьются окончательного прорыва в этом году, тают», — пишет агентство.

Издание отмечает, что Киеву не удалось добиться каких-либо ощутимых успехов, несмотря на то, что для осуществления контрнаступления было направлено большое количество сил и средств, а украинские военные проходили обучение в ряде западных государств. Bloomberg также указывает на то, что окно для ведения масштабных операций со стороны ВСУ становится все меньше в связи с приближением осени, которая будет сопровождаться влажной холодной погодой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал ряд политических решений против тех, кто желает ослабить государствo.

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    Марина Совина
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