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11:24, 26 августа 2023Россия

Умер бывший глава администрации Ельцина

Бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов умер в возрасте 87 лет

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывший глава администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил писатель и журналист Герман Садулаев.

«Сергей Александрович Филатов умер. Бывший руководитель администрации Ельцина. А для нас — бессменный организатор и вдохновитель "Липок" (Форума молодых писателей РФ «Липки» — прим. «Ленты.ру»). "Липки" — уникальный литературный эксперимент», — написал Садулаев и добавил, что практическая вся современная литература прошла через этот форум.

Журналист подчеркнул, что у него остались только добрые воспоминания о Филатове.

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    Маргарита Щигарева
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