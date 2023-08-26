Умер бывший глава администрации Ельцина

Бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов умер в возрасте 87 лет

Бывший глава администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил писатель и журналист Герман Садулаев.

«Сергей Александрович Филатов умер. Бывший руководитель администрации Ельцина. А для нас — бессменный организатор и вдохновитель "Липок" (Форума молодых писателей РФ «Липки» — прим. «Ленты.ру»). "Липки" — уникальный литературный эксперимент», — написал Садулаев и добавил, что практическая вся современная литература прошла через этот форум.

Журналист подчеркнул, что у него остались только добрые воспоминания о Филатове.