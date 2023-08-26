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22:22, 26 августа 2023Спорт

«Пари Нижний Новгород» победил «Ростов» в РПЛ

«Пари Нижний Новгород» с минимальным счетом обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Фото: Александра Чурбанова / сайт «Пари Нижний Новгород»

«Пари Нижний Новгород» победил «Ростов» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась 26 августа в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев с минимальным счетом — 1:0. Единственный мяч на 60-й минуте забил Николай Калинский, который оказался первым на добивании после пенальти.

После шести туров РПЛ «Пари Нижний Новгород» с семью очками занимает девятую строчку таблицы. Ростовчане, в активе которых также семь очков, находятся на десятом месте.

В других матчах шестого тура РПЛ, состоявшихся ранее 26 августа, петербургский «Зенит» разгромил екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0, казанский «Рубин» сыграл вничью со столичным «Динамо» (2:2), а московский «Спартак» и грозненский «Ахмат» разошлись безголевой ничьей.

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    Андрей Стрельцов
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