«Пари Нижний Новгород» победил «Ростов» в РПЛ

«Пари Нижний Новгород» с минимальным счетом обыграл «Ростов» в матче РПЛ

«Пари Нижний Новгород» победил «Ростов» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась 26 августа в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев с минимальным счетом — 1:0. Единственный мяч на 60-й минуте забил Николай Калинский, который оказался первым на добивании после пенальти.

После шести туров РПЛ «Пари Нижний Новгород» с семью очками занимает девятую строчку таблицы. Ростовчане, в активе которых также семь очков, находятся на десятом месте.

В других матчах шестого тура РПЛ, состоявшихся ранее 26 августа, петербургский «Зенит» разгромил екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0, казанский «Рубин» сыграл вничью со столичным «Динамо» (2:2), а московский «Спартак» и грозненский «Ахмат» разошлись безголевой ничьей.