Раскрыта программа Московского урбанфорума на последние дни лета

На Мосурбанфоруме в Гостином Дворе пройдут уникальные танцевальные мастер-классы

Серия уникальных танцевальных мастер-классов пройдет на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе с 27 по 31 августа, рассказали в пресс-центре форума. Их проведут двукратный чемпион России Виталий Ермаков, а также преподаватели Анастасия Пильгун и Алексей Ливаренко.

27 августа в 11.30 Алексей Ливаренко проведет мастер-класс по танцам Мельбурн шафл (Melbourne shuffle). Этот стиль появился в конце 1980-х годов XX века в Австралии. Комбинацию движений в этом танце принято называть «шаффлинг», что значит скользить ногами по полу, шаркать, объяснили организаторы. Танец состоит из быстрых движений, при которых ноги почти не отрываются от пола — как бы скользят.

Еще один мастер-класс пройдет по танцу хастл, его проведут Виталий Ермаков и Анастасия Пильгун 28 августа в 11.30, 30 августа в 13.30 и 31 августа в 11.00 и 13.30. Это парный танец в стиле диско или латиноамериканских танцев, который не требует долгого обучения. Кроме того, танцевать можно под музыку любого направления — от поп-музыки и шансона до хард-рока, рассказали в пресс-центре. Каждый танцор сможет добавить свои элементы, чтобы сделать танец уникальным.

На мастер-класс приглашаются все желающие независимо от возраста и уровня подготовки, для участия подходит любая удобная одежда и обувь. Вход свободный.

Московский урбанистический форум в Гостином Дворе проходит до 10 сентября. Там организовано интерактивное мультимедийное пространство с экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы. На форуме проходят лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а известные артисты проводят бесплатные концерты. Подробная программа — на сайте форума.

