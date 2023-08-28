Манчини назвал назначение в сборную Саудовской Аравии захватывающим проектом

Итальянец Роберто Манчини прокомментировал назначение главным тренером сборной Саудовской Аравии. Специалист высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я согласился заняться захватывающим новым проектом, основанным на общих взглядах и стремлении развивать национальный футбол, молодых футболистов и будущие поколения», — заявил Манчини. Он также назвал это назначение признание важности итальянского футбола в мире.

О том, что 58-летний Манчини возглавит саудовскую сборную, было объявлено 27 августа. По информации инсайдера Николо Скиры, зарплата итальянского специалиста составит 20 миллионов евро в год.

13 августа Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии, которую он возглавлял с 2018 года. При этом специалист обвинил в своем уходе президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравину. Под руководством Манчини команда стала чемпионом Европы 2020 года и дважды брала серебряные медали Лиги наций УЕФА. До этого Манчини тренировал петербургский «Зенит».