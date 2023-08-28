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16:52, 28 августа 2023Экономика

Расходы на развитие российского авиапрома собрались удвоить

Власти захотели выделить из ФНБ более 650 млрд рублей на поддержку авиапрома

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российские власти обсуждают вопрос выделения более 650 миллиардов рублей из главной российской «кубышки» — Фонда национального благосостояния (ФНБ) — на поддержку авиационной промышленности. Об этом узнал «Интерфакс».

Около 410 миллиардов из этой суммы уйдет на долгосрочную программу обновления парка самолетов и вертолетов, а остальные 240 миллиардов могут быть израсходованы на расширение производства гражданских воздушных судов, двигателей и агрегатов для всей отрасли в целом. При этом источник не уточнил, на какие именно производственные программы, когда и через какой механизм предполагается выделять средства из ФНБ.

В конце июня правительство утвердило программу развития авиапрома до 2030 года — согласно документу, на реализацию инициативы должно быть направлено более 770 миллиардов рублей. Средства предназначены для субсидирования внутренних рейсов и поддержки авиастроения.

Дополнительно из «кубышки» уже было выделено около 42 миллиардов рублей на Ту-214. При этом всего на производство самолетов требуется 83 миллиарда рублей: оставшаяся часть средств может быть привлечена через облигационные займы «Ростеха», отмечал ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.

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    Мария Грушко
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