Расходы на развитие российского авиапрома собрались удвоить

Власти захотели выделить из ФНБ более 650 млрд рублей на поддержку авиапрома

Российские власти обсуждают вопрос выделения более 650 миллиардов рублей из главной российской «кубышки» — Фонда национального благосостояния (ФНБ) — на поддержку авиационной промышленности. Об этом узнал «Интерфакс».

Около 410 миллиардов из этой суммы уйдет на долгосрочную программу обновления парка самолетов и вертолетов, а остальные 240 миллиардов могут быть израсходованы на расширение производства гражданских воздушных судов, двигателей и агрегатов для всей отрасли в целом. При этом источник не уточнил, на какие именно производственные программы, когда и через какой механизм предполагается выделять средства из ФНБ.

В конце июня правительство утвердило программу развития авиапрома до 2030 года — согласно документу, на реализацию инициативы должно быть направлено более 770 миллиардов рублей. Средства предназначены для субсидирования внутренних рейсов и поддержки авиастроения.

Дополнительно из «кубышки» уже было выделено около 42 миллиардов рублей на Ту-214. При этом всего на производство самолетов требуется 83 миллиарда рублей: оставшаяся часть средств может быть привлечена через облигационные займы «Ростеха», отмечал ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.