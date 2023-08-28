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20:42, 28 августа 2023Путешествия

Пассажирка сняла на видео панику на борту попавшего в шторм самолета

Актриса Ортс сняла видео из салона попавшего в шторм на Майорке самолета

Пассажирка сняла видео из салона самолета, попавшего в сильный шторм на Майорке. Кадры опубликованы в ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Актриса Эстела Ортс (Estela Orts) из популярного испанского шоу, которая находилась на борту лайнера, написала, что в начале полета воздушное судно попало в небольшую зону турбулентности, которая внезапно усилилась, после чего в салоне началась паника.

«Самолет начал падать. Взрослые и дети кричали, их тошнило. Я не смогла сдержать слез. Не знаю, как долго длился этот момент, но он казался вечным. Пока пилоту не удалось стабилизировать самолет, это было похоже на американские горки», — рассказала она в соцсети, признавшись, что впервые в жизни ей в голову пришла мысль, что «это конец».

По словам Ортс, через какое-то время пилот объявил по громкой связи, что самолет швыряет боковым ветром со скоростью 130 километров в час, и это делает посадку невозможной. Воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт вылета.

На размещенных актрисой кадрах видно, как пассажиры в трясущемся салоне кричат от ужаса.

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    Марина Черняк
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