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17:49, 28 августа 2023Россия

В Москве восьмилетний мальчик провалился в яму с кипятком

В Москве восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком и получил ожоги

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве восьмилетний мальчик получил ожоги из-за прорыва горячей воды. О ЧП на юго-востоке столицы сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, ребенок провалился в яму с кипятком, в результате чего сильно обварил ногу.

Провал грунта произошел из-за коммунальной аварии, сказал собеседник телеканала. «Образовалась яма, которая наполнилась кипятком», — пояснил он.

Пострадавшему мальчику оказывают медицинскую помощь.

Ранее в Петербурге пенсионерка обварилась кипятком во время купания в ванне. Женщину госпитализировали с ожогом 14 процентов тела. После госпитализации у пациентки началось рожистое воспаление и заражение крови, спасти ее не удалось.

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    Алан Босиков
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