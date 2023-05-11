Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:22, 11 мая 2023Россия

Обварившаяся кипятком российская пенсионерка умерла после двух месяцев лечения

Обварившаяся кипятком пенсионерка из Петербурга умерла после двух месяцев лечения

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пенсионерка из Санкт-Петербурга умерла спустя два месяца лечения от ожогов, полученных при купании в ванне. Об этом изданию «Невские новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

В больницу обварившаяся кипятком россиянка поступила в середине марта. Врачи диагностировали у нее ожог 14 процентов тела.

После госпитализации у пациентки началось рожистое воспаление и заражение крови. Последнее и стало вероятной причиной смерти женщины. Ее тело направили на экспертизу.

Ранее в мае еще одна петербургская пенсионерка умерла, обварившись кипятком. Ее тело обнаружили в ванной комнате.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал поставки Британией Киеву ракет дальнего радиуса действия
Обнаружено 28 новых спутников Сатурна
Microsoft решила не повышать зарплаты сотрудникам
Номер российского мэра нашли на сайте знакомств
Правящая партия Грузии прекратила сотрудничать с Партией европейских социалистов
Москвичи стали меньше интересоваться новым жильем
Студия Disney потеряла 4 миллиона подписчиков стримингового сервиса
В Подмосковье при взрыве газа в жилом доме погиб человек
Автодилеры потребовали миллиарды от Renault
В России состоялась первая масштабная продажа токенов за рубли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.