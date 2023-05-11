Обварившаяся кипятком российская пенсионерка умерла после двух месяцев лечения

Обварившаяся кипятком пенсионерка из Петербурга умерла после двух месяцев лечения

Пенсионерка из Санкт-Петербурга умерла спустя два месяца лечения от ожогов, полученных при купании в ванне. Об этом изданию «Невские новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

В больницу обварившаяся кипятком россиянка поступила в середине марта. Врачи диагностировали у нее ожог 14 процентов тела.

После госпитализации у пациентки началось рожистое воспаление и заражение крови. Последнее и стало вероятной причиной смерти женщины. Ее тело направили на экспертизу.

Ранее в мае еще одна петербургская пенсионерка умерла, обварившись кипятком. Ее тело обнаружили в ванной комнате.