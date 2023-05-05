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11:21, 5 мая 2023Россия

68-летняя петербурженка обварилась кипятком в квартире и погибла

В Санкт-Петербурге 68-летняя пенсионерка обварилась кипятком в квартире и погибла

Фото: Gorloff-KV / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге 68-летняя пенсионерка обварилась кипятком в ванной комнате квартиры, расположенной на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе, и погибла. Об этом сообщает «Фонтанка».

Тело пожилой петербурженки было найдено 3 мая. По предварительным данным, на трупе пенсионерки были следы от ожогов, которые, судя по всему, появились из-за воздействия кипятка.

Сотрудники полиции начали проверку.

В марте сообщалось, что в петербургском Колпино 53-летняя женщина погибла после принятия ванны. У жительницы Северной столицы в ушах и носу была кровь.

Еще раньше в Ачинске четырехлетний ребенок погиб после того, как опрокинул на себя чайник с кипятком. Мать ребенка решила не обращаться к врачу. Спустя несколько дней дошкольник скончался.

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Анна Щербакова
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