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14:22, 29 августа 2023Экономика

Поведение Центробанка России назвали подозрительным

Экономист Зубец заподозрил Центробанк России в сознательном ослаблении рубля
СюжетКурс доллара:

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Падение курса рубля до уровня ниже 100 рублей за доллар стало следствием дефицита валюты на российской бирже, причем ситуация выглядит созданной искусственно. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По его мнению, фактор невозможности вывода из Индии миллиардов рупий, полученных за продажу российской нефти, нельзя считать основным. Главной проблемой экономист назвал сознательное сдерживание продажи валюты экспортерами.

При этом у эксперта вызывает подозрение поведение Центробанка, который не вмешивается в ситуацию и не пытается надавить на компании. Зубец назвал историю искусственной, созданной с целью девальвации российской валюты.

Ранее бывший глава банков «Открытие» и «ВТБ 24», министр финансов в 1997-1999 годах Михаил Задорнов назвал ситуацию с рупиями одной из неочевидных, но прямых причин ослабления российской валюты. При этом экономист выразил уверенность, что ЦБ и правительство справятся с ней.

Курс доллара от TradingView

По оценкам Bloomberg, российские поставщики к началу лета накапливали на счетах в индийских банках до миллиарда долларов в месяц, при этом не могли ни вывести, ни потратить их. Для Москвы приоритетно добиться конвертации рупий в другие валюты, однако Нью-Дели хочет, чтобы средства были потрачены на вложения в самой Индии или покупки индийских товаров.

По состоянию на середину дня 29 августа доллар вернулся на отметку 96 рублей. После завершения налогового периода рубль начал отходить от локальных максимумов.

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    Платон Щукин
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