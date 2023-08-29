Найденную фигуристку Горбачеву доставили в Следственный комитет

С найденной фигуристкой Алиной Горбачевой проведут следственные действия

Фигуристку Алину Горбачеву доставили в Следственный комитет Российской Федерации, о чем было сообщено Telegram-канале.

«Несовершеннолетняя доставлена в подразделение столичного СК. При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий», — говорится в сообщении.

Пропавшая днем ранее фигуристка была найдена вечером 29 августа. Ее обнаружили в кинотеатре одного из столичных торговых центров. Отмечалось, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает. До этого она попала на камеру кафе на Волоколамском шоссе.

Вечером 28 августа 16-летняя Горбачева — действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров — вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с тренером Софьей Федченко.