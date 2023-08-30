Появилась версия о двойнике жены Пригожина на кладбище в Петербурге

Baza: вместо жены Пригожина на могилу бизнесмена пришла супруга его двойника

Наутро после похорон могилу бизнесмена Евгения Пригожина посетила супруга его двойника Леонида Красавина Ирина, которую приняли за вдову предпринимателя Любовь. Такую версию выдвинуло издание Baza в своем Telegram-канале.

В доказательство своих слов авторы поста приводят для сравнения стоп-кадр с появившегося в сети видео и фотографию, на которой Пригожин стоит в обнимку со своей женой и дочерью Полиной.

Ранее в сети опубликовали кадры, на которых видно, как две женщины, похожие на дочь и вдову бизнесмена, выходят с Пороховского кладбища в Санкт-Петербурге. Отмечается, что с девяти утра на могилу Пригожина пришли около 30 посетителей.

Накануне также появились фотографии и видео с могилой предпринимателя. На них видно деревянный крест с табличкой, на которой указаны фамилия, имя и отчество погибшего, а также годы его жизни.

Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге днем 29 августа. Его родственники пожелали, чтобы погребение прошло в закрытом формате. На церемонии присутствовали до 30 человек.

Бизнесмен погиб 23 августа в результате крушения бизнес-джета Embraer в Тверской области. Всего на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, в том числе Пригожин и ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Выживших нет. По одной из версий, в отсек шасси самолета могла быть заложена бомба.