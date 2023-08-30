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14:48, 30 августа 2023Россия

Появилась версия о двойнике жены Пригожина на кладбище в Петербурге

Baza: вместо жены Пригожина на могилу бизнесмена пришла супруга его двойника

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Наутро после похорон могилу бизнесмена Евгения Пригожина посетила супруга его двойника Леонида Красавина Ирина, которую приняли за вдову предпринимателя Любовь. Такую версию выдвинуло издание Baza в своем Telegram-канале.

В доказательство своих слов авторы поста приводят для сравнения стоп-кадр с появившегося в сети видео и фотографию, на которой Пригожин стоит в обнимку со своей женой и дочерью Полиной.

Ранее в сети опубликовали кадры, на которых видно, как две женщины, похожие на дочь и вдову бизнесмена, выходят с Пороховского кладбища в Санкт-Петербурге. Отмечается, что с девяти утра на могилу Пригожина пришли около 30 посетителей.

Накануне также появились фотографии и видео с могилой предпринимателя. На них видно деревянный крест с табличкой, на которой указаны фамилия, имя и отчество погибшего, а также годы его жизни.

Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге днем 29 августа. Его родственники пожелали, чтобы погребение прошло в закрытом формате. На церемонии присутствовали до 30 человек.

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    Константин Лысяков
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