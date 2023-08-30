ЦПК раскрыл ресурс Ил-76МДК

ЦПК: самолет Ил-76МДК планируется использовать минимум до 2030 года

Самолет Ил-76МДК планируется использовать для тренировки космонавтов в условиях невесомости минимум до 2030 года. Ресурс летающей лаборатории ТАСС раскрыл начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Максим Харламов.

По его словам, в настоящее время идет обсуждение создания аналогичного Ил-76МДК самолета, однако конкретных планов нет.

«Это уникальный и, наверное, самый дорогостоящий самолет, который мы используем. У нас все-таки еще есть ресурс и по времени, и по режимам невесомости. По нашим расчетам, он еще года до 2030-го полетает», — сказал Харламов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что крушение российской автоматической станции (АМС) «Луна-25» на поверхности естественного спутника Земли позволит учесть и устранить ошибки в дальнейшем.

Также в августе Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» предложил запустить 32 малых космических аппарата оперативного высокодетального наблюдения (МКА ОВН).