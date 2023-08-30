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10:34, 30 августа 2023Наука и техника

ЦПК раскрыл ресурс Ил-76МДК

ЦПК: самолет Ил-76МДК планируется использовать минимум до 2030 года

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Самолет Ил-76МДК планируется использовать для тренировки космонавтов в условиях невесомости минимум до 2030 года. Ресурс летающей лаборатории ТАСС раскрыл начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Максим Харламов.

По его словам, в настоящее время идет обсуждение создания аналогичного Ил-76МДК самолета, однако конкретных планов нет.

«Это уникальный и, наверное, самый дорогостоящий самолет, который мы используем. У нас все-таки еще есть ресурс и по времени, и по режимам невесомости. По нашим расчетам, он еще года до 2030-го полетает», — сказал Харламов.

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Также в августе Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» предложил запустить 32 малых космических аппарата оперативного высокодетального наблюдения (МКА ОВН).

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    Иван Потапов
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