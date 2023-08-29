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12:31, 29 августа 2023Наука и техника

Песков прокомментировал крушение «Луны-25»

Песков: крушение «Луны-25» позволит учесть и устранить ошибки в дальнейшем

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Крушение российской автоматической станции (АМС) «Луна-25» на поверхности естественного спутника Земли позволит учесть и устранить ошибки в дальнейшем. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы знаем с вами, что путь к звездам лежит через тернии, поэтому ничего в этом нет страшного, главное — продолжать российскую космическую программу, уникальную космическую программу, которая содержит и лунный элемент, поэтому главное — не останавливаться, и значит, что планы достаточно амбициозные, и они будут реализовываться дальше», — сказал пресс-секретарь.

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Песков подчеркнул, что столкновение АМС с Луной не является поводом для того, «чтобы рвать на себе волосы».

По данным госкорпорации «Роскосмос», 19 августа «Луна-25» столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.

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    Иван Потапов
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