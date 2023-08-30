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19:42, 30 августа 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о поставках наркотиков бойцам ВСУ на фронт

Генпрокурор Украины Костин заявил, что бойцам ВСУ поставляют наркотики на фронт
Андрей Костин

Андрей Костин. Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставляют наркотики на фронт. Об этом рассказал генпрокурор республики Андрей Костин, передает Telegram-канал Klymenko Time.

«Цепочки поставок этих средств на линию фронта, в Вооруженные силы, работают, мы этому противодействуем и понимаем, что это направление также является и будет нашим приоритетным, пока мы не прекратим эту деятельность на уровне нашего государства», — заявил он.

Ранее на позициях ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР) были найдены следы производства наркотиков — в частности, бочка с химическими веществами. Экспертиза показала, что они относятся к ряду наркотических.

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    Алевтина Запольская
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