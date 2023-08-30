На Украине рассказали о поставках наркотиков бойцам ВСУ на фронт

Генпрокурор Украины Костин заявил, что бойцам ВСУ поставляют наркотики на фронт

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставляют наркотики на фронт. Об этом рассказал генпрокурор республики Андрей Костин, передает Telegram-канал Klymenko Time.

«Цепочки поставок этих средств на линию фронта, в Вооруженные силы, работают, мы этому противодействуем и понимаем, что это направление также является и будет нашим приоритетным, пока мы не прекратим эту деятельность на уровне нашего государства», — заявил он.

Ранее на позициях ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР) были найдены следы производства наркотиков — в частности, бочка с химическими веществами. Экспертиза показала, что они относятся к ряду наркотических.