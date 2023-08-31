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09:03, 31 августа 2023Наука и техника

Выявлена общая причина происхождения основных детских аллергий

Nature Communications: особый микробиом кишечника связали с аллергией у детей

Фото: Caleb Woods / Unsplash

Ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде выявили общую причину происхождения основных детских аллергий. Работа, опубликованная в журнале Nature Communications, показала, что все дело в особых колониях бактерий, живущих в кишечнике.

В ходе исследования авторы рассмотрели четыре распространенные аллергии у детей школьного возраста — экзему, астму, пищевую аллергию и поллиноз. Технически это разные диагнозы, причем каждый со своим набором уникальных симптомов, поэтому обычно они изучаются раздельно. Однако теперь удалось обнаружить, что на молекулярном уровне у них много общего.

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Для этого были проанализированы данные 1115 детей, за которыми наблюдали с момента их рождения до пятилетнего возраста. Примерно у половины детей (523 человека) никогда не было признаков аллергии, а у второй половины (592 ребенка) было диагностировано одно или несколько аллергических проявлений. У участников также собрали микробиом кишечника в возрасте трех месяцев и одного года.

Специалисты обнаружили в образцах бактериальную сигнатуру, которая была связана с развитием у детей любой из четырех аллергий к пяти годам. Этот признак указывал на наличие дисбактериоза, который, вероятно, привел к нарушению слизистой оболочки кишечника и повышенной воспалительной реакции.

Кроме того, такие факторы, как использование антибиотиков на первом году жизни, с большей вероятностью приведут к последующим аллергическим расстройствам. И напротив: грудное вскармливание в течение первых шести месяцев может оказать защитный эффект.

Открытие позволит разработать новые методы прогнозирования развития аллергии у ребенка в будущем.

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    Елена Апазиди
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