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16:37, 31 августа 2023Россия

Московские школьники помогут Главархиву исследовать уникальные документы

Собянин: школьники помогут Главархиву Москвы исследовать уникальные документы

Фото: Telegram-канал Сергея Собянина

Столичные школьники и студенты колледжей помогут Главархиву Москвы исследовать уникальные документы. О новом проекте рассказал мэр города Сергей Собянин в Telegram.

«Проект запустят уже в сентябре. Ребята будут исследовать личные дела известных студентов и преподавателей Московского Императорского университета с 1782 по 1917 год», — сообщил градоначальник.

Итогом работы станут видеоролики о студентах университета — среди них были поэт и дипломат Федор Тютчев, режиссер Евгений Вахтангов, историк Василий Ключевский и другие выдающиеся личности. Материалы, отобранные учениками, рассмотрит экспертная комиссия Главархива, часть из них войдет в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.

Ранее Собянин сообщил, что в 2023 году в московских колледжах изменится система подготовки специалистов. 70 процентов времени будут занимать практические занятия на базе учебных заведений и предприятий, на которые придут работать будущие профессионалы.

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    Варвара Родикова
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