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08:08, 31 августа 2023Путешествия

Аренду туристического жилья через агрегаторы захотели ограничить

РБК: в России могут запретить аренду жилья для туристов без классификации

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

В Минэкономразвития обсудят возможность запрета рекламы и аренды туристического жилья в агрегаторах без классификации. Такую инициативу по легализации рынка выдвинули 29 августа в координационном центре правительства стратегической сессии по развитию туризма, передает РБК.

Классификация — это рейтинг или «звезды», присваемые отелям исходя из уровня качества, обслуживания и комфорта. Проводить обязательную классификацию предложили Российский союз туриндустрии (РСТ) и отельеры.

С 2019 года в России ввели обязательную классификацию для гостиниц, однако закон не распространился на жилой фонд, в частности на посуточную аренду квартир для туристов. По словам главы РСТ Ильи Уманского, в итоге значительная часть мест для размещения путешественников находится в тени, необходимо выводить их в правовое поле, «чтобы сделать правила в отрасли паритетными для всех участников рынка и обеспечить большую прозрачность услуг для потребителей».

Инициатива, в случае принятия, сделает рынок «более цивилизованным», так как агрегаторы, работая с востребованными объектами, перестанут брать на себя риски из-за того, что они являются нелегальными. Однако представители сервисов считают запрет на рекламу неклассифицированного жилья малоэффективным, так как не все владельцы таких объектов не платят налоги и предоставляют некачественные услуги. Есть вероятность, что запрет только стимулирует серый бизнес окончательно уйти в подполье.

Ранее в России предложили установить штрафы за незаконные экскурсии. Все гиды должны будут подтвердить свою квалификацию для продолжения работы до 1 июля 2024 года.

Александра Синицына
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