Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:41, 28 августа 2023Россия

В России предложили установить штрафы за незаконные экскурсии

«Известия»: в России установят штрафы за незаконную работу гидов без аттестации
СюжетЛивень в Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России предложили установить штрафы за незаконную работу гидов без аттестации — cоответствующие поправки в КоАП будут внесены в осеннюю сессию. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, все гиды должны подтвердить свою квалификацию для продолжения работы до 1 июля 2024 года. Зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов в беседе с «Известиями» объяснил, что для проведения экскурсий диггеры выбирают подземные убежища и системы, которые не приспособлены для туризма. Однако чиновник подчеркнул, что качество и безопасность туристам никто не гарантирует.

Группа диггеров пропала после спуска в подземные коммуникации Москвы 20 августа. В этот день на город обрушился сильный ливень, что привело к резкому заполнению подземных коммуникаций. Спастись не удалось никому из восьми участников экскурсии.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский исключил перенос боев на территорию России. Чего опасается Украина?

    Назван срок начала использования Украиной F-16

    Два аэропорта Москвы приостановили прием и отправку самолетов

    Долг Google перед Россией превысил 20 миллиардов рублей

    Россияне вспомнили подробности доставки на дом продуктов во времена СССР

    Стало известно об отчаянии Польши из-за ненависти к России

    Китай запретил ввоз птицы с четырех российских птицефабрик

    Доктор Долгов объяснил феномен петли абьюза

    Одержимый молодостью бизнесмен рассказал о необычных оздоровительных процедурах

    Модель снялась в порно под дождем во время урагана и поделилась впечатлениями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости