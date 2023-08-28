В России предложили установить штрафы за незаконные экскурсии

«Известия»: в России установят штрафы за незаконную работу гидов без аттестации

В России предложили установить штрафы за незаконную работу гидов без аттестации — cоответствующие поправки в КоАП будут внесены в осеннюю сессию. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, все гиды должны подтвердить свою квалификацию для продолжения работы до 1 июля 2024 года. Зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов в беседе с «Известиями» объяснил, что для проведения экскурсий диггеры выбирают подземные убежища и системы, которые не приспособлены для туризма. Однако чиновник подчеркнул, что качество и безопасность туристам никто не гарантирует.

Группа диггеров пропала после спуска в подземные коммуникации Москвы 20 августа. В этот день на город обрушился сильный ливень, что привело к резкому заполнению подземных коммуникаций. Спастись не удалось никому из восьми участников экскурсии.