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18:16, 31 августа 2023Интернет и СМИ

Немецкий телеканал оштрафовали на 400 тысяч рублей

Суд оштрафовал канал DW на 400 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Таганский суд Москвы оштрафовал немецкий телеканал Deutsche Welle (DW), признанный в России СМИ-иноагентом, на 400 тысяч рублей за отсутствие соответствующей маркировки в русскоязычных роликах, размещенных на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал виновным Deutsche Welle по части 4 статьи 19.34 КоАП (производство материалов иноагента с использованием интернета, без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента)», — говорится в сообщении. Телеканалу назначили штраф в размере 400 тысяч рублей.

28 марта 2022 года Минюст России признал Deutsche Welle СМИ-иноагентом. Уточнялось, что такое решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти.

4 марта 2022 года сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал в России сайт DW. В регуляторе отметили, что причиной этой меры стало распространение изданием ложной информации о спецоперации на Украине.

В феврале 2022 года стало известно о закрытии московского бюро Deutsche Welle. Перед этим МИД России анонсировал в ответ на запрет трансляции RT DE в ФРГ, что в стране будет прекращено спутниковое и иное вещание DW.

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