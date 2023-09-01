Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:42, 1 сентября 2023Силовые структуры

Сотрудника российской колонии заподозрили в коррупции

В Астрахани инспектора ИК заподозрили в получении взятки и превышении полномочий

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Астрахани сотрудника регионального УФСИН заподозрили в превышении полномочий, взяточничестве и пособничестве в попытке сбыть наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Астраханской области.

По данным ведомства, младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-2 получил от местного жителя телефон, зарядку, сим-карту, электронные сигареты и наркотики. Он должен был передать данный набор заключенному. За это сотруднику дали взятку.

Преступление удалось выявить при взаимодействии регионального СК с УФСБ, УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области и ОСБ регионального УФСИН. Уже возбуждено дело по статьям о превышении должностных полномочий, взятке, пособничестве в покушении на сбыт наркотических средств.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Минюст признал иноагентом российского нобелевского лауреата

    Сомнолог предупредила о мешающих сну продуктах

    «Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ

    Попрыгавший на крыше такси в Подмосковье ребенок возмутил местных жителей

    Плывущие по затопленной улице в Мексике автомобили попали на видео

    Дания решила увеличить помощь Украине и Грузии до 217 миллионов долларов

    Комика Руслана Белого признали иноагентом

    Зеленский пообещал остановить ослабление Украины изнутри

    Экс-замначальника отдела полиции требовал деньги с россиян по ложному поводу

    В Британии заявили о способной уничтожить Лондон за шесть минут ракете ВС РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости