Сотрудника российской колонии заподозрили в коррупции

В Астрахани инспектора ИК заподозрили в получении взятки и превышении полномочий

В Астрахани сотрудника регионального УФСИН заподозрили в превышении полномочий, взяточничестве и пособничестве в попытке сбыть наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Астраханской области.

По данным ведомства, младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-2 получил от местного жителя телефон, зарядку, сим-карту, электронные сигареты и наркотики. Он должен был передать данный набор заключенному. За это сотруднику дали взятку.

Преступление удалось выявить при взаимодействии регионального СК с УФСБ, УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области и ОСБ регионального УФСИН. Уже возбуждено дело по статьям о превышении должностных полномочий, взятке, пособничестве в покушении на сбыт наркотических средств.