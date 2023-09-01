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14:06, 1 сентября 2023Путешествия

Стали известны подробности спасения младенца на борту российского самолета

Спасшая младенца стюардесса «Аэрофлота» описала поступок фразой «всегда готовы»

Фото: Omar Lopez / Unsplash

Бортпроводники рейса Москва — Сочи российской компании «Аэрофлот» спасли едва не задохнувшегося на борту самолета младенца и описали свой поступок фразой «всегда готовы». Подробности происшествия стали известны РИА Новости.

Когда грудной ребенок перестал дышать, стюардесса Людмила взяла его на руки и стала проводить ему сердечно-легочную реанимацию двумя пальцами. Как сообщила бортпроводница, после десяти нажатий в области сердца дыхание восстановилось.

Уточняется, что до конца полета и прибытия врачей Людмила сидела рядом с ребенком и держала у его лица кислородную маску. По словам женщины, она очень боялась нового приступа асфиксии. «К сожалению, это очень сложно и страшно, но нас обучают этому, и мы всегда готовы», — поделилась Людмила.

Напомним, что 29 августа экипаж самолета российской авиакомпании спас жизнь пассажиру, которому было всего 13 дней. Во время рейса младенец внезапно перестал дышать, у него появились признаки асфиксии. Все кончилось благополучно, а бортпроводников наградили премией и почетными знаками.

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    Мария Борисова
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