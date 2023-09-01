В России появится новый семейный конкурс

Путин: в России будут проводить конкурс с целью развития традиционных ценностей

В России будут проводить новый конкурс с целью развития традиционных ценностей. Об этом заявил президент России на открытом уроке «Разговор о важном», трансляцию которого ведет официальный Telegram-канал пресс-службы Кремля.

По словам президента, подавать заявки на участие в проектах такой направленности можно будет, начиная с 4 сентября. Глава государства выразил желание, чтобы в конкурсе участвовали представители разных поколений, «чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению».

Новый конкурс может привлечь самые широкие слои населения и стать «народным в прямом смысле этого слова», отметил Путин. Традиционные ценности составляют основу развития российского общества наряду со знаниями, получаемыми в учебных заведениях всех уровней, подчеркнул он.

Во время открытого урока Путин также назвал условия обретения счастью. Такими условиями, по мнению президента, является самореализация. «Человеку важно найти себя, и если он себя находит, то у него появляется шанс реализовать себя по максимуму», — пояснил глава государства. При этом от отметил важность обратной связи для достижения наилучшего результата.