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17:06, 1 сентября 2023Россия

Путин назвал условия обретения счастья

Путин: человек станет счастливым, если посвятит жизнь семье и стране

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Человек станет счастливым, если найдет себя и посвятит свою жизнь стране и семье. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном», трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Человеку важно найти себя, и если он себя находит, то у него появляется шанс реализовать себя по максимуму. Что такое реализовать себя по максимуму — это получить удовлетворение от того, что ты делаешь», — сказал глава государства.

Он пояснил, что сам по себе результат важен, но при этом человеку необходима обратная связь. По его словам, если человек сможет добиться максимального результата на избранном поприще, а также посвятить свою жизнь и результаты семье, стране и окружающему миру, то это сочетание сделает его счастливым.

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    Никита Абрамов
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