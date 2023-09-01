Путин назвал условия обретения счастья

Путин: человек станет счастливым, если посвятит жизнь семье и стране

Человек станет счастливым, если найдет себя и посвятит свою жизнь стране и семье. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном», трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Человеку важно найти себя, и если он себя находит, то у него появляется шанс реализовать себя по максимуму. Что такое реализовать себя по максимуму — это получить удовлетворение от того, что ты делаешь», — сказал глава государства.

Он пояснил, что сам по себе результат важен, но при этом человеку необходима обратная связь. По его словам, если человек сможет добиться максимального результата на избранном поприще, а также посвятить свою жизнь и результаты семье, стране и окружающему миру, то это сочетание сделает его счастливым.