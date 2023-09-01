Президент Путин заявил, что Россия непобедима

Президент Владимир Путин назвал Россию непобедимой страной. Такое заявление он сделал во время открытого урока «Разговор о важном», прямую трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Глава государства уверен, что непобедимой Россия становится благодаря настрою своего народа. Во время беседы со школьниками Путин рассказал о переписке своих родственников во время Великой Отечественной войны. «Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся», — поделился президент.

В открытом уроке «Разговор о важном» принимают участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.

