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16:26, 1 сентября 2023Россия

Путин раскрыл содержание писем деда о последних словах бабушки

Путин рассказал, что читал письма деда о последних словах бабушки
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Екатерина Чеснокова / ТАСС

Президент России Владимир Путин рассказал, что читал письма деда, в которых рассказывалось в том числе о последних словах бабушки российского лидера. Содержание писем он раскрыл в ходе урока «Разговор о важном», трансляция ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, в одном из писем его дед рассказал, что последними словами бабушки были: «Не плачь, не расстраивай меня».

Путин также рассказал, что дед, обращаясь к своему сыну — дяде президента, призывал «бить гада», имея в виду немецкие войска, вторгшиеся на территорию Советского Союза.

Кроме того, Путина поразило, что в письмах дед обращался к своему сыну исключительно на «Вы» — в этом он увидел проявление высокой культуры.

Ранее в ходе ежегодной большой пресс-конференции 2021 года Путин рассказал о своей семье и количестве детей в ней.

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    Марк Леонов
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