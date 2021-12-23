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Путин рассказал о cвоей семье

Президент Путин рассказал, что по линии его родителей было много детей

Фото: Reuters

В семье президента России Владимира Путина по линии его родителей было много детей — девять, десять детей, и мальчики, и девочки. О своей семье глава государства рассказал на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

По словам главы государства, многие члены семьи его родителей погибли во время Великой Отечественной войны. Огромная трагедия и огромный удар по нашей демографии в целом, подчеркнул президент России.

Вместе с тем Путин отметил, что в истории страны случилось два демографических провала, второй — после распада СССР.

Ранее глава государства признался, что считает демографическую проблему России основной для страны на ближайшее десятилетие.

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Юлия Ямпольская
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