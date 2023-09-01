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07:31, 1 сентября 2023Ценности

Флоренс Пью дала отпор критикам оголявшего ее грудь прозрачного платья

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Британская актриса Флоренс Пью отреагировала на критику своего скандального выхода на показе итальянского бренда Valentino в июле 2022 года. Интервью на эту тему она дала журналу Elle.

27-летняя знаменитость пришла на дефиле в ярко-розовом платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее грудь. Тогда она столкнулась со шквалом негатива со стороны фанатов, которые не оценили ее откровенный образ. «К сожалению, люди стали так бояться человеческих тел, что даже не могут смотреть на мои маленькие соски, не сексуализируя их», — дала отпор критикам телезвезда.

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В разговоре с журналистом Пью напомнила читателям, что женские тела существуют не только для интима. «Я не пытаюсь скрыть целлюлит или другие несовершенства. Я предпочитаю выставлять все напоказ! Меня пугает то, что люди расстроились, потому что я слишком откровенно продемонстрировала свою фигуру», — высказалась актриса в заключение.

В июле Флоренс Пью посетила премьеру фильма «Оппенгеймер» в Лондоне в длинном красном платье бренда Valentino с глубоким декольте без белья.

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    Карина Черных
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