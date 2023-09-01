Объяснено появление очереди детей у российской пивной 1 сентября

В Челябинске объяснили раздачей лимонада появление очереди детей у пивной

В Челябинске заметили очередь детей у пивной 1 сентября. Представители магазина «Пив&Ко» объяснили ее появление в российском городе бесплатной раздачей лимонада лицам до 14 лет. Подробный комментарий по ситуации опубликовало издание «Подъем».

Одна из сотрудниц магазина пояснила, что дети в День знаний уходят от них довольные, а родители — удивленные. «Они не знали про эту акцию. Мужчина пиво покупал. Карта, говорю, есть наша бонусная? Ну я сказала, что детям до 14 лет литр лимонада в подарок», — сказала россиянка.

В Челябинске бесплатный безалкогольный напиток раздают не всем подряд, а с жесткими ограничениями. По словам продавца, сейчас в магазине выдают лимонад «Груша». «Если "Груша" заканчивается, следующий "Арбуз/Лайм". То есть у нас лимонада достаточно, его в принципе хватит на всех детей, которые сегодня придут», — заверила женщина.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области двое школьников отравились алкоголем, один из них впал в кому. Позже на родителей подростков составили административные протоколы.