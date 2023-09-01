Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:43, 1 сентября 2023Россия

Объяснено появление очереди детей у российской пивной 1 сентября

В Челябинске объяснили раздачей лимонада появление очереди детей у пивной

Фото: Gerrie van der Walt / Unsplash

В Челябинске заметили очередь детей у пивной 1 сентября. Представители магазина «Пив&Ко» объяснили ее появление в российском городе бесплатной раздачей лимонада лицам до 14 лет. Подробный комментарий по ситуации опубликовало издание «Подъем».

Одна из сотрудниц магазина пояснила, что дети в День знаний уходят от них довольные, а родители — удивленные. «Они не знали про эту акцию. Мужчина пиво покупал. Карта, говорю, есть наша бонусная? Ну я сказала, что детям до 14 лет литр лимонада в подарок», — сказала россиянка.

В Челябинске бесплатный безалкогольный напиток раздают не всем подряд, а с жесткими ограничениями. По словам продавца, сейчас в магазине выдают лимонад «Груша». «Если "Груша" заканчивается, следующий "Арбуз/Лайм". То есть у нас лимонада достаточно, его в принципе хватит на всех детей, которые сегодня придут», — заверила женщина.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области двое школьников отравились алкоголем, один из них впал в кому. Позже на родителей подростков составили административные протоколы.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    У армии России появился новейший ракетный комплекс «Сармат». Что о нем известно?

    80-летний Байден заступился за 81-летнего сенатора

    В России начнут по-новому избавляться от электроники

    Популярный российский комик пожаловался на отравление

    Ученый предупредил об опасности найденного после сброса воды с «Фукусимы» трития

    Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024

    Бывшего замглавы МЧС российского региона приговорили к колонии за мошенничество

    На игровом форуме раскрыли секрет истребителя Eurofighter Typhoon

    Юлия Ковальчук снялась в облегающем наряде спустя два месяца после родов

    Крупному продавцу электроники пришлось заморозить цены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости