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10:56, 1 сентября 2023Спорт

Месси вызвали в сборную Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2026

Лионеля Месси вызвали в сборную Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2026

Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters

Нападающий клуба Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины. Об этом сообщается в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) Аргентинской ассоциации футбола.

Форвард будет готовиться к матчам квалификации чемпионата мира 2026 года. Соперниками аргентинцев станут Эквадор и Боливия. Игры пройдут 8 и 12 сентября соответственно. Всего главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони вызвал в команду 32 футболиста.

12 июля Месси высказался о завершении карьеры в сборной Аргентины. «Уверен, это случится скоро. Это логично, учитывая мой возраст. Но я не знаю точно, когда настанет подходящий момент. Я двигаюсь ото дня ко дню, наслаждаюсь тем прекрасным, что меня окружает», — выразил мнение форвард.

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

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    Алексей Гусев
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