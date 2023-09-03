Раскрыты потери экономики Калифорнии из-за забастовки сценаристов в Голливуде

FT: Забастовка сценаристов в Голливуде обошлась экономике Калифорнии в $5 млрд

Забастовка сценаристов в Голливуде, которая продолжается уже четыре месяца, обошлась экономике Калифорнии почти в пять миллиардов долларов. Потери раскрыло издание Financial Times (FT).

При этом ожидается, что эта цифра может вырасти, поскольку последние переговоры между профсоюзами и киностудиями не привели к результатам.

Сценаристы бастуют более 120 дней, ущерб экономике штата превзошел показатель 2007-2008 года, когда проходила прежняя забастовка. Она длилась сто дней, тогда потери составили 2,1 миллиарда долларов. Нынешняя забастовка обходится Калифорнии в 30 миллионов долларов в день, сообщала Гильдия сценаристов Америки (WGA) в мае.

Ранее сообщалось, что компания Warner Bros. отложила премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» на 2024 год из-за продолжающейся забастовки сценаристов и киноактеров. В свою очередь, компания Disney перенесла премьеру фильма «Дэдпул 3» от Marvel Studios.

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки. О забастовке сценаристов Голливуда сообщалось в начале мая. Актеры и сценаристы бастуют одновременно впервые с 1960 года. Сейчас многие съемочные процессы приостановились из-за забастовки участников профсоюза Writers Guild of America (WGA), который защищает интересы более 11 тысяч американских сценаристов.