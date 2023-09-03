Российские военные поразили склады ВСУ с боеприпасами для С-200 под Славянском

Артиллерия России уничтожила склады ВСУ с боеприпасами для С-200 под Славянском

Российская артиллерия под Славянском уничтожила склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами для систем С-200. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра российской группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.

По его словам, поражены пять складов с боеприпасами к пусковым установкам дивизиона С-200 в районе Славянска, а также пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе Карловки.

Кроме того, российские военные за сутки уничтожили четыре польские самоходные артустановки Krab в районах Райского и Долгой Балки, также нанесены ракетные удары по скоплению живой силы, вооружений и военной техники 4-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.