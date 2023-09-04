Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:23, 4 сентября 2023Бывший СССР

Токаев уволил главу Нацбанка Казахстана

Президент Казахстана Токаев уволил главу Нацбанка Пирматова
Галымжан Пирматов

Галымжан Пирматов. Кадр: Атамекен Бизнес / YouTube

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токае уволил главу Национального банка республики Галымжана Пирматова. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«Указом главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности председателя Национального Банка Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Пирматов занимал пост главы Нацбанка с февраля 2022 года. До назначения он был председателем правления национальной атомной компании «Казатомпром».

Новым главой Нацбанка Казахстана стал Тимур Сулейменов. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента.

Ранее Токаев провел массовые перестановки в кабмине Казахстана. Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев был назначен министром транспорта, главой министерства торговли стал Арман Шаккалиев. Министром культуры и информации стала Аида Балаева.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах Эрдогана предложить посредничество по Украине

    Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие

    Официант принял юбку блогерши за тряпку для мытья посуды и выбросил в мусор

    Москвичей предупредили о дождях и похолодании

    Следственный комитет начал проверку из-за напавшей на ребенка стаи собак

    Названы города России с самым подорожавшим вторичным жильем

    В США предупредили об опасности объявления импичмента Байдену

    Пророссийские хакеры провели операции против пособников Украины

    На Западе назвали дипломатические последствия от сброса воды с Фукусимы

    Мужчина пожаловался на проблемы в постели после покупки собаки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости