Токаев уволил главу Нацбанка Казахстана

Президент Казахстана Токаев уволил главу Нацбанка Пирматова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токае уволил главу Национального банка республики Галымжана Пирматова. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«Указом главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности председателя Национального Банка Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Пирматов занимал пост главы Нацбанка с февраля 2022 года. До назначения он был председателем правления национальной атомной компании «Казатомпром».

Новым главой Нацбанка Казахстана стал Тимур Сулейменов. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента.

Ранее Токаев провел массовые перестановки в кабмине Казахстана. Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев был назначен министром транспорта, главой министерства торговли стал Арман Шаккалиев. Министром культуры и информации стала Аида Балаева.