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06:00, 4 сентября 2023Спорт

Неймар описал выступление Месси за ПСЖ словами «прошел через ад»

Неймар описал выступление Лионеля Месси за ПСЖ словами «прошел через ад»

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал решение аргентинца Лионеля Месси покинуть парижскую команду. Его слова приводит Mundo Albiceleste.

«Я был очень рад за Месси, за его сезон, несмотря на то, что он прошел через все это. Он попал в рай со сборной Аргентины, и он прошел через ад в Париже. Мы вместе прошли через ад, он и я», — описал ситуацию Неймар.

15 июля 36-летний Месси стал игроком клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами». Его соглашение с командой рассчитано до конца сезона-2024/2025. За ПСЖ он играл с 2021 года.

15 августа Неймар перешел из ПСЖ в саудовский «Аль-Хиляль». По информации RMC Sport, ПСЖ продал нападающего за 90 миллионов евро без учета бонусов. За парижан бразилец играл с 2017 года.

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    Андрей Стрельцов
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