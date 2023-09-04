Начальников российской ППС проверят из-за частых сборов денег на дни рождения

СК проверит командиров ППС Ставрополья из-за частых сборов денег на дни рождения

Следственный комитет (СК) проверит трех командиров патрульно-постовой службы (ППС) полиции по Георгиевскому городскому округу Ставропольского края после жалоб сотрудников на частые сборы денег в памятные даты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, ставропольские полицейские обратились в Главное управление собственной безопасности МВД России из-за постоянных сборов на нужды коллектива: памятные даты, дни рождения и даже дополнительную уборку служебных помещений. Все это, как уверяют сотрудники, производилось в добровольно-принудительном порядке, без каких-либо официальных приказов.

Под подозрение службы безопасности попали три командира отдельной роты ППС, в действиях которых сотрудники усмотрели превышение должностных полномочий.

