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10:52, 4 сентября 2023Интернет и СМИ

Владельца Tinder оштрафовали на 10 миллионов рублей

Владельца Tinder оштрафовали на 10 миллионов рублей за отказ локализовать данные

Фото: Akhtar Soomro/ Reuters

Суд в Москве оштрафовал компанию Match Group, владеющую популярным сервисом знакомств Tinder, на 10 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной послужил повторный отказ локализовать личные данные россиян. «Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей», — сказал судья Тимур Вахрамеев.

В мае стало известно, что Tinder ограничит доступ для пользователей из России. Вскоре после этого приложение начало предупреждать пользователей об уход из России.

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    Маргарита Щигарева
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