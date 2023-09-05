ВСУ повторно атаковали детский сад в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ второй раз за вечер обстреляли детский сад №191

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за вечер обстреляли детский сад №191 в Донецке. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«При вражеском обстреле Куйбышевского района произошло повторное прямое попадание снаряда в детский сад №191», — сообщил он.

Ранее 5 сентября Кулемзин заявил, что снаряд, выпущенный Вооруженными силами Украины, попал в здание детского сада в Куйбышевском районе Донецка.

Утром 4 сентября сообщалось об обстреле села Подывотье Севского района. Там оказалось повреждено административное здание. Затем стало известно об атаке на село Зерново Суземского района, где россиянка получила легкие ранения.

Вечером того же дня украинские войска попытались атаковать Клинцовскую теплоэлектроцентраль в Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, украинский беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.