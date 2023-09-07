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12:31, 7 сентября 2023Россия

В Кремле раскрыли формат голосования Путина на выборах мэра Москвы

Песков заявил, что Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-формате
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на выборах мэра Москвы проголосует в онлайн-формате. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Разумеется, будет голосовать на этих выборах и глава государства. График у него достаточно напряженный. Насколько я знаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы», — пояснил представитель Кремля.

Ранее в Минцифры сообщили, что более 400 тысяч россиян заявили о желании участвовать в дистанционном электронном голосовании. Больше всего заявлений на участие в ДЭГ было подано жителями Московской области, Алтайского края, Псковской, Воронежской и Нижегородская областей.

В Москве с пятницы, 8 сентября, по воскресенье, 10 сентября, продут выборы мэра города. Отмечается, что на пост градоначальника претендуют депутат Госдумы Дмитрий Гусев (партия «Справедливая Россия — За правду»), вице-спикеры нижней палаты парламента Владислав Даванков («Новые люди») и Борис Чернышев (ЛДПР), а также депутат Московской городской думы Леонид Зюганов (КПРФ) и действующий глава Сергей Собянин («Единая Россия»).

Помимо того, в единый день голосования 10 сентября в 85 регионах России завершатся трехдневные выборы различного уровня — не запланированы они только в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе.

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    Никита Абрамов
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