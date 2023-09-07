Бывшего главу крупнейшего в России полигона отдали под суд за срыв госзаказа

Начался суд над экс-главой крупнейшего полигона РФ за срыв гособоронзаказа

Московский областной суд начал слушания по уголовному делу бывшего главы крупнейшего в России оборонного полигона «НИИ "Геодезия"» Александра Вагина, обвиняемого в срыве выполнения гособоронзаказа на сумму 145 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Процесс проходит в закрытом режиме из-за документов, содержащих гостайну.

По версии следствия, подсудимый велел подчиненным использовать устаревший тип манекена на испытаниях по определению возможных повреждений у солдат во время боя, что негативно отразилось на результатах исследования.

Вагину вменили злоупотребление должностными полномочиями. Он свою вину не признает.

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году в отношении неустановленных лиц на основании материалов Службы экономической безопасности ФСБ. Позже его фигурантом стал Вагин.