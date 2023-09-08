Россиянам рассказали о правильном лечении кашля

Лор Зайцев: чтобы быстро вылечить кашель, надо подобрать правильное лекарство

Чтобы быстро вылечить кашель, надо правильно подобрать лекарство, уверен врач-отоларинголог Владимир Зайцев. Его слова приводит издание NEWS.ru.

Врач рассказал, что выбор препаратов зависит от того, какой у человека тип кашля, — влажный или сухой. В зависимости от этого и подбирается лечение. Оно не всегда требует приема противокашлевых препаратов, поскольку они могут блокировать процесс отхаркивания.

По словам Зайцева, противокашлевые лекарства надо принимать при сухом кашле. Они назначаются для того, чтобы устранить воспаление глотки, разрывов слизистой и избежать повышения внутричерепного давления. В дополнение к ним могут быть назначены антибиотики и антисептики, добавил врач.

При мокром же кашле необходимы препараты, разжижающие мокроту и уменьшающие ее количество, утверждает Зайцев. С этой задачей лучше справятся отхаркивающие, смягчающие и увлажняющие средства, в том числе небулайзеры.

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