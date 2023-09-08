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09:23, 8 сентября 2023Спорт

Гол Месси принес Аргентине победу в матче отбора к чемпионату мира-2026

Гол Лионеля Месси принес Аргентине победу над Эквадором в матче отбора к ЧМ-2026

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Сборная Аргентины обыграла Эквадор в матче отбора к чемпионату мира-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Победу аргентинцам принес гол нападающего Лионеля Месси на 78-й минуте.

В следующем туре отборочного этапа ЧМ 12 сентября сборная Аргентины на выезде сыграет с командой Боливии. Эквадорцы в тот же день примут команду Уругвая.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Всего на турнире сыграют 48 команд.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале команда обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Звание лучшего футболиста мундиаля получил аргентинский капитан Месси.

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    Дарья Коршунова
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