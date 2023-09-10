Сборная Германии по футболу уволила главного тренера Ханса-Дитера Флика

Сборная Германии по футболу уволила главного тренера Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщается на сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Глава DFB Бернд Нойендорф заявил, что решение было неизбежным, так как команде нужен новый импульс «после недавних разочаровывающих результатов». Он подчеркнул, что ценит Флика и его помощников, однако спортивный результат является главным приоритетом для немецкой команды.

9 сентября сборная Германии разгромно проиграла команде Японии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом

1:4. До этого немцы проиграли в четырех контрольных играх подряд.

Флик возглавил сборную Германии в мае 2021 года. Под его руководством команда не вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре, проиграв в одном из матчей группового раунда Японии.

