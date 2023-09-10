Захарова: Россия требует извинений от Франции в адрес своего журналиста

Россия потребовала извинений от Франции в адрес своего журналиста, недопущенного на пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона на саммите G20 в столице Индии Нью-Дели. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, редактору Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерине Надольской в грубой было отказано в допуске на мероприятие. «Более того, французы попытались разбить ее телефон. Причина такой дискриминации — и это было прямо озвучено сотрудником французской пресс-службы — в том, что журналист представляет именно российское СМИ», — написала представитель министерства.

Захарова подчеркнула, что российская сторона не намерена игнорировать проявление рассовой дискриминации и нарушение основополагающих принципов демократии. Кроме того, Россия рассматривает случившееся как проявление расизма и агрессивного национализма, так как в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку. «Такая политика, пропитанная фальшью, высокомерием и комплексом исключительности, в конечном счете сыграет против ее проводников», — отметила политик.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, которые пройдут в сентябре в Нью-Йорке.