Российская тяжелоатлетка высказалась о лишении титулов чемпионки мира и Европы

Тяжелоатлетка Каширина заявила, что не будет оспаривать лишение титулов

Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина прокомментировала лишение трех титулов чемпионки мира и трех побед на чемпионатах Европы. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Необоснованно наказали и попробуй доказать, что ты не верблюд. На протяжении 22 лет живешь этим, и тут такое. Суды выигрывали, доказательная форма была», — рассказала она. Каширина добавила, что потратила достаточно средств на суды и не будет оспаривать решение из-за необходимости новых финансовых вложений.

9 сентября Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу Кашириной. Россиянку лишили титулов, завоеванных в период с 2013 по 2017 год. Отмечается, что 32-летняя спортсменка также потеряла мировые рекорды в рывке, толчке и сумме, установленные в 2014-м.

31 августа CAS отменил оправдательный приговор Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Кашириной. Она была дисквалифицирована на восемь лет. Отстранение начало отсчитываться с 28 августа. С зачетом отбытого срока временного отстранения спортсменка сможет вернуться к соревнованиям после 9 января 2030 года.