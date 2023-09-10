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16:49, 10 сентября 2023Спорт

Футболист сборной России оценил отстранение от международных турниров

Футболист Коваленко назвал отстранение сборной России от турниров обидным

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Футболист сборной России и петербургского «Зенита» Александр Коваленко оценил отстранение от международных турниров. Его слова приводит «Чемпионат».

Коваленко назвал обидным отсутствие национальной команды в отборочных и финальных турнирах. «Надеюсь, что бан как можно скорее снимут. Но такие матчи, как с Египтом, необходимы. Чтобы о сборной не забывали», — поделился он.

В сентябре сборная России проведет три товарищеских матча. 7 сентября команда вничью со счетом 1:1 сыграла с олимпийской сборной Египта. Вторую встречу соперники проведут 11 сентября. День спустя россияне сыграют против Катара.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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