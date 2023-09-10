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06:30, 10 сентября 2023Наука и техника

В США испытают дрон LongShot с ракетами «воздух-воздух»

В США в декабре испытают дрон LongShot с ракетами класса «воздух-воздух»

Изображение: General Atomics

В декабре американская компания General Atomics (GA) начнет летные испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) LongShot, который сможет нести ракеты класса «воздух-воздух». Об этом сообщает Breaking Defense.

В июне GA получила контракт от управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) на третью фазу разработки аппарата. Изделие планируют показать на предстоящей конференции Ассоциации воздушных и космических сил США.

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По словам представителя GA Марка Бринкли, концепция LongShot направлена на значительное увеличение дальности поражения и эффективности выполнения задач современными истребителями четвертого поколения и ракетами класса «воздух-воздух». Он добавил, что в рамках летных испытаний хотят проверить «основные характеристики управляемости» дрона и заложить основы для последующих тестов.

В феврале 2021 года DARPA выбрало компании GA, Northrop Grumman и Lockheed Martin для демонстрации предварительных проектов первого этапа проекта LongShot. В марте 2022 года GA стала единственным победителем второго этапа.

В августе стало известно, что Минобороны США представило программу «Репликатор», в рамках которой предполагается создание и развертывание тысяч недорогих, компактных и умных взаимосвязанных автономных систем.

В феврале 2021 года издание Popular Mechanics писало, что американские ракеты, в частности, AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), уступают китайским и российским по дальности, но LongShot «сможет все изменить».

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    Даниил Иринин
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