Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Украина не сможет восстановиться

Украина не сможет восстановиться даже через десять лет, в этом виноваты США. На невозможность восстановления страны указал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в X (бывший Twitter).

«Представление о том, что мы так или иначе навредили России, является большой ложью. Единственное, что нам удалось сделать — это уничтожить украинскую нацию. Мы разрушили страну», — сказал он.

Ранее Макгрегор заявил, что в Вооруженных силах Украины стало очень много обсуждений, чтобы избавиться от президента страны Владимира Зеленского. По его словам, из-за таких настроений в войсках украинский лидер находится под круглосуточной охраной, поскольку существует реальная угроза его жизни.