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17:36, 11 сентября 2023Мир

В США указали на невозможность восстановления Украины

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Украина не сможет восстановиться

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украина не сможет восстановиться даже через десять лет, в этом виноваты США. На невозможность восстановления страны указал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в X (бывший Twitter).

«Представление о том, что мы так или иначе навредили России, является большой ложью. Единственное, что нам удалось сделать — это уничтожить украинскую нацию. Мы разрушили страну», — сказал он.

Ранее Макгрегор заявил, что в Вооруженных силах Украины стало очень много обсуждений, чтобы избавиться от президента страны Владимира Зеленского. По его словам, из-за таких настроений в войсках украинский лидер находится под круглосуточной охраной, поскольку существует реальная угроза его жизни.

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    Семен Александров
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