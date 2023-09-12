Жена аварийно посадившего самолет пилота порадовалась множеству полей в России

Жена аварийно посадившего самолет пилота Семенова: хорошо, что у нас много полей

Жена второго пилота самолета «Уральских авиалиний» Эдуарда Семенова, который экстренно посадил воздушное судно в поле под Новосибирском, считает большой удачей, что в России много полей. Об этом Анна Семенова рассказала в разговоре с «Лентой.ру». Она вспомнила экстренную посадку другого воздушного судна в кукурузное поле в 2019 году.

«После этого совпадения благодаришь бога, что мы живем в России и у нас много полей, на которые можно посадить эти самолеты ,— кукурузные, пшеничные, разные. Спасибо, что все хорошо обошлось, все живы-здоровы. Это чудо, больше никак не назвать», — поделилась мнением она.

Утром 12 сентября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно приземлился в поле в районе села Убинское под Новосибирском. На борту находились 161 человек, 23 из них — дети. Никто из них не пострадал.

Airbus A320 летел из Сочи в Омск. В пути самолет подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Позже экипаж снова вышел на связь, сообщил диспетчерам, что отказала гидравлическая система, и ушел на второй круг. Это не помогло, и командир решил лететь в Новосибирск, так как из-за поломки длины взлетно-посадочной полосы в Омске было недостаточно для посадки. Однако из-за нехватки топлива воздушное судно пришлось экстренно сажать в поле.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура также начала проверку. Пассажирам выплатят компенсации по 100 тысяч рублей на человека.

В августе 2019 года самолет «Уральских авиалиний» уже экстренно приземлялся в кукурузное поле в Подмосковье. Тогда у воздушного судна отказали оба двигателя после того, как в них попала стая чаек. Все пассажиры выжили.